|
03.03.2026 18:40:38
KORREKTUR: Henkell übernimmt Freixenet komplett
(Berichtigt wird im letzten Satz: Das Unternehmen gehört der Oetker Collection KG rpt Oetker Collection KG.)
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der spanische Cava-Hersteller Freixenet ist vollständig von seinem Mutterunternehmen Henkell-Freixenet übernommen worden. Die frühere Inhaberfamilie Ferrer und José Luis Bonet haben ihre verbleibenden Anteile verkauft, wie das Unternehmen in Wiesbaden mitteilte. Finanzielle Details des Deals wurden nicht genannt.
Henkell hatte bereits im Jahr 2018 mit Zustimmung der EU die Mehrheit (50,67 Prozent) beim spanischen Konkurrenten übernommen. Das in Henkell-Freixenet umbenannte Unternehmen sieht sich selbst als globaler Schaumwein-Marktführer und gehört der Oetker Collection KG./ceb/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.