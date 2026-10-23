Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
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23.10.2026 08:07:38
KORREKTUR: Holcim mit Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn
(Im 1. Satz des 2. Absatzes wurde die Größenordnung berichtigt: Millionen)
ZUG (dpa-AFX) - Holcim hat im Sommerquartal massiv aufs Gas gedrückt. Umsatz und Betriebsgewinn sind markant gewachsen. Erneut legt der Baustoffkonzern und Konkurrent von Heidelberg Materials die Ziele für das Gesamtjahr teilweise höher. Insgesamt stieg der Umsatz von Juli bis Ende September um 15,5 Prozent auf 4,66 Milliarden Franken (rund 5,1 Mrd Euro), wie der Konzern am Freitag mitteilte. Dabei kam erstmals seit langem Rückenwind vom Franken, der sich in den letzten Monaten abgewertet hatte. Organisch, also aus eigener Kraft, sei Holcim um 5,1 Prozent gewachsen, hieß es weiter.
Der wiederkehrende Betriebsgewinn (Ebit) stieg um 16,8 Prozent auf 976 Millionen Franken. Der größte Teil der Zunahme kam aus eigener Kraft: Das organische Wachstum betrug 12,2 Prozent. Die operative Marge erhöhte sich leicht auf 20,9 von 20,7 Prozent im Vorjahresquartal. Insgesamt hat Holcim damit die Erwartungen von Analysten übertroffen.
Die Zielen für das Gesamtjahr schraubte der Konzern erneut höher. Nun erwartet Holcim ein Wachstum des wiederkehrenden Betriebsgewinns um 10 bis 12 Prozent, nachdem bisher ein Plus von rund 10 Prozent angepeilt worden war. Die entsprechende Marge soll weiter steigen. Das Ziel für den Umsatz blieb indes unverändert. Er soll um rund 5 Prozent zulegen./jb/uh/AWP/jha
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