KORREKTUR: IAA-BLOG/Conti will Reifen 2030 zu über 40% aus nachhaltigem Material machen

(In der um 10.32 Uhr gesendeten Meldung "IAA-BLOG/Conti will Reifen 2030 zu 40 Prozent aus Recycle-Material machen" muss durchgängig von nachwachsenden und recycelten Materialien statt von Recycling-Material die Rede sein. Der 2. Satz laut überdies korrekt wie folgt: Bis 2030 soll die Quote von derzeit 10 bis 15 Prozent auf dann über 40 Prozent steigen heißen und NICHT 40 Prozent. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Die wichtigsten Meldungen zur IAA Mobility in München in kompakter Form:

Conti: Reifen sollen 2030 zu über 40 Prozent nachhaltig sein

Continental will den Anteil von nachwachsenden und recycelten Materialien in der Reifenherstellung in den nächsten Jahren massiv hochfahren. Bis 2030 soll die Quote von derzeit 10 bis 15 Prozent auf dann über 40 Prozent steigen, sagte Philipp von Hirschheydt, CEO für den Konzernbereich Automotive Group, auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München. Bis 2050 sollen Continental-Reifen vollständig aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2023 06:10 ET (10:10 GMT)