KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50

(Die Überschrift der am Dienstag um 22.55 Uhr gesendeten Meldung muss korrekt heißen:

INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50

Es folgt die korrigierte Fassung)

INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer im Euro-Stoxx-50

DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Nachfolgend die Indexänderungen in tabellarischer Übersicht:

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 02, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)