Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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02.09.2026 15:06:39
KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50
(Die Überschrift der am Dienstag um 22.55 Uhr gesendeten Meldung muss korrekt heißen:
INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50
Es folgt die korrigierte Fassung)
INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer im Euro-Stoxx-50
DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.
Nachfolgend die Indexänderungen in tabellarischer Übersicht:
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Engie
- Nokia
HERAUSNAHME
- VW
- Wolters Kluwer
+ STOXX-50
AUFNAHME
- Barclays
HERAUSNAHME
- Prosus
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)
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|Engie (ex GDF Suez)
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|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|8,42
|-1,22%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|8,30
|-2,35%
|Prosus N.V.
|36,96
|-0,14%
|Volkswagen (VW) St.
|75,00
|0,54%
|Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|7,15
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|Wolters Kluwer N.V.
|70,50
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|Wolters Kluwer N.V. (spons. ADRs)
|69,50
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