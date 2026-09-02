Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.09.2026 15:06:39

KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50

(Die Überschrift der am Dienstag um 22.55 Uhr gesendeten Meldung muss korrekt heißen:

INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50

Es folgt die korrigierte Fassung)

INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer im Euro-Stoxx-50

DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Nachfolgend die Indexänderungen in tabellarischer Übersicht:

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barclays plc 5,72 1,13% Barclays plc
Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 26,20 0,19% Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
Engie (ex GDF Suez) 23,43 -1,88% Engie (ex GDF Suez)
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 8,42 -1,22% Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS) 8,30 -2,35% Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
Prosus N.V. 36,96 -0,14% Prosus N.V.
Volkswagen (VW) St. 75,00 0,54% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 7,15 -1,38% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,22 0,41% Volkswagen (VW) AG Vz.
Wolters Kluwer N.V. 70,50 3,49% Wolters Kluwer N.V.
Wolters Kluwer N.V. (spons. ADRs) 69,50 3,73% Wolters Kluwer N.V. (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:38 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen