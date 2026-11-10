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WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

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10.11.2026 10:59:43

KORREKTUR: Infineon peilt 2026/27 (NICHT: 2026/25) Marge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich an

(In der um 07:33 Uhr gesendeten Meldung muss das Geschäftsjahr in der Überschrift und im ersten Satz korrekt mit 2026/27 bezeichnet werden und nicht mit 2026/25. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Infineon peilt 2026/27 Marge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich an

DOW JONES--Infineon Technologies will im neuen Geschäftsjahr 2026/27 vom weltweit boomenden Geschäft mit KI-Rechenzentren sowie der Nachfrage nach Energieinfrastruktur und softwaredefinierten Fahrzeugen profitieren. Der Chiphersteller stellte bei Vorlage der Bilanz für das abgelaufene Jahr mehr als 20 Prozent Wachstum und eine Segmentergebnismarge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich in Aussicht. Analysten hatten im Konsens darauf gesetzt, dass Infineon 24,9 Prozent Marge in Aussicht stellen würde.

Annähernd 4 Milliarden Euro von insgesamt prognostizierten etwa 20 Milliarden Euro Zielumsatz im neuen Jahr sollen aus der Stromversorgung für Rechenzentren stammen. Im Automotive-Geschäft kalkuliert Infineon mit Wachstum im mittleren Zehner-Prozentbereich. Infineon will 3 bis 3,5 Milliarden Euro investieren, vornehmlich in neue Maschinen für den Hochlauf der benötigten Chips.

"Infineon hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen und startet mit anhaltend starkem Momentum ins neue Geschäftsjahr", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck.

Im zurückliegenden vierten Quartal (per Ende September) verbuchte Infineon bei einem Wachstum von gut einem Achtel zum vorherigen Jahresviertel 40 Prozent mehr operativen Gewinn. Die als Segmentergebnis bezeichnete Kennziffer übertraf mit 1,12 Milliarden Euro den Marktkonsens von 1,096 Milliarden Euro. Die viel beachtete Segmentergebnismarge betrug 23,8 Prozent und verbesserte sich damit um 4,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquartal.

Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr 38 Cent Dividende je Aktie bekommen und damit 3 Cent mehr als im Vorjahr.

Für das laufende erste Geschäftsquartal werden rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und etwa 23 Prozent Marge angepeilt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla/brb

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November 10, 2026 05:00 ET (10:00 GMT)

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