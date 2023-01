KORREKTUR: Infineon verkauft Teile des Geschäfts mit HiRel-Gleichspannungswandlern

(In der um 17.12 Uhr gesendeten Meldung muss es im 1. Satz des 1. Absatzes korrekt heißen, dass Infineon Teile des Geschäfts mit HiRel-Gleichspannungswandlern verkauft und nicht das gesamte Geschäft. Es folgt eine korrigierte Fassung, die zudem weitere Details enthält.)

Infineon verkauft Teile des Geschäfts mit HiRel-Gleichspannungswandlern

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon verkauft Teile seines Geschäfts mit HiRel-Gleichspannungswandlern an Micross Components. Es sei eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf dieser Geschäftsbestandteile durch das US-Unternehmen abgeschlossen worden, teilte Infineon mit, ohne finanzielle Einzelheiten zu nennen. Konkret handelt es sich um das Geschäft mit HiRel-Gleichspannungswandlern einschließlich Dickschicht-Hybrid-Produkten und kundenspezifischer auf Leiterplatten montierter Leistungshalbleiter.

Der Verkauf ermögliche es dem Konzern, seinen Fokus und entsprechende Investitionen auf die Entwicklung von Halbleitern für Anwendungen in rauen Umgebungen auszuweiten, zulasten des Angebots von kundenspezifischen Produkten und Anwendungen in solchen Umgebungen, so Infineon weiter.

Den Abschluss der Transaktion erwartet der DAX-Konzern im ersten Quartal 2023. Auf Anfrage sagte ein Infineon-Sprecher, dass der Umsatz des zu verkaufenden Geschäfts im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegt.

