KORREKTUR: K+S erhöht Dividende massiv und will Aktien zurückkaufen

(In der um 15.05 Uhr gesendeten Meldung muss es im 2. Satz korrekt heißen: "Geplant ist eine Erhöhung der Dividende von (NICHT: um) 20 Cent auf 1,00 Euro (...). Es folgt die korrigierte Fassung.)

K+S erhöht Dividende massiv und will Aktien zurückkaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S will nach Mittelzuflüssen von 932 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr seinen Aktionären fast 400 Millionen Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zukommen lassen. Geplant ist eine Erhöhung der Dividende von 20 Cent auf 1,00 Euro je Aktie und darüber hinaus ein Rückkauf von eigenen Aktien im Volumen von 200 Millionen Euro, wie der Düngemittel- und Salzhersteller in Kassel mitteilte. Die Summe reicht für rund 5 Prozent des Grundkapitals.

Das Ausschüttungsvolumen beläuft sich laut Unternehmen auf insgesamt rund 2 Euro je Aktie und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten, die nach einem von S&P Global Intelligence erhobenen Konsens mit einer Ausschüttung von 1,55 Euro je Aktie gerechnet hatten.

2022 verbuchte K+S dank der hohen Kalipreise einen operativen Gewinn (EBITDA) von 2,423 Milliarden Euro, das ist etwas mehr als die im November angepeilten 2,4 Milliarden Euro.

Für 2023 rechnet K+S mit einem Rückgang des EBITDA auf 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro. 2021 waren 750 Millionen Euro operativer Gewinn erzielt worden.

March 14, 2023