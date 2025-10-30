30.10.2025 15:20:41

KORREKTUR: Lagarde: Wachstumsrisiken etwas gedämpft

(Im ersten Satz des zweiten Absatzes der im 15.08 Uhr gesendeten Meldung muss es richtig heißen: Im September hatte die EZB von ausgeglicheneren (NICHT: abwärts gerichteten) Wachstumsrisiken gesprochen. Es folgt eine korrigierte Fassung.)

Lagarde: Wachstumsrisiken etwas gedämpft

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde weniger Risiken dafür, dass die Wirtschaftsentwicklung im Euroraum schlechter als von ihr erwartet verläuft. Die Risiken für das Wirtschaftswachstum seien etwas gedämpfter durch die sich andeutende Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China und eine gewisse geopolitische Stabilisierung, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung.

Im September hatte die EZB von ausglicheneren Wachstumsrisiken gesprochen. Lagarde zufolge wird die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe unter anderem von einem stärkeren Euro gebremst. Den Inflationsausblick bezeichnete Lagarde erneut als "ungewöhnlich unsicher".

Der EZB-Rat hat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren.

Kontakt zum Auto: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 10:21 ET (14:21 GMT)

