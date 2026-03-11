International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

11.03.2026 13:34:39

KORREKTUR/Landesweiter Streik in Belgien: Keine Abflüge aus Brüssel

(Einsparziel und Zeitraum im letzten Absatz korrigiert)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Reisende müssen sich wegen eines landesweiten Streiks in Belgien auf Einschränkungen im Flugverkehr einstellen. Die größten Gewerkschaften des Landes riefen für diesen Donnerstag erneut zur Niederlegung der Arbeit auf, um gegen geplante Sozialreformen zu demonstrieren.

Die beiden größten Flughäfen Belgiens haben bereits angekündigt, dass am 12. März kein Flug von ihren Flugfeldern starten wird. Auf dem Flughafen Charleroi südlich von Brüssel wird auch kein Flugzeug landen. Am Flughafen Brüssel-Zaventem sollen zumindest einige Maschinen ankommen können. Passagiere, die von der Airline nicht informiert wurden, werden dazu aufgerufen, den Status ihres Fluges zu überprüfen.

Auch der öffentliche Nahverkehr wird in einigen belgischen Städten bestreikt. Unter anderem in Brüssel werden Bus und Bahn stark beeinträchtigt sein. Der Zugverkehr für Fernzüge wurde bereits von Montag bis einschließlich Mittwoch bestreikt.

Regierung will Milliarden Euro sparen

Es ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga das achte Mal seit Anfang 2025, dass der Flugverkehr in Brüssel durch eine Gewerkschaftsaktion gestört wird, die sich nicht gegen den Flughafen richtet. Wie bereits bei den landesweiten Streiks im November sind auch am 12. März die Sozialreformen der Regierung der Grund für den Streik.

Die belgische Regierung hat weitreichende Sparmaßnahmen angekündigt, um 9,2 Milliarden Euro bis 2029 einzusparen. Belgien, eines der am höchsten verschuldeten EU-Länder, muss massiv sparen, um die Schulden- und Defizitregeln der Europäischen Union zu erfüllen. Gleichzeitig ist Belgien im Rahmen der Nato-Pläne verpflichtet, seine Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren drastisch zu erhöhen./rdt/DP/nas

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

Analysen zu Lufthansa AG

13:30 Lufthansa Halten DZ BANK
10.03.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 10,00 -0,70% AIR France-KLM
easyJet plc 4,65 -0,73% easyJet plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,35 0,79% International Consolidated Airlines S.A.
Lufthansa AG 8,08 0,82% Lufthansa AG
Ryanair 26,44 0,95% Ryanair

