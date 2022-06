KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Erholt - Lebenszeichen von China Evergrande

In dem um 6.42 Uhr gesendeten Bericht wurde im letzten Absatz versehentlich bei China Evergrande der Kurs von China Vanke genannt. China Evergrande sind seit 21. März vom Handel ausgesetzt.

Richtig heißen muss es: Zur guten Branchenstimmung trägt daneben bei, dass der strauchelnde Immobilienriese China Evergrande noch vor Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen will und Maßnahmen ergriffen hat, um die Beibehaltung der Börsennotiz seiner seit dem 21. März vom Handel ausgesetzten Aktie zu gewährleisten (NICHT:....strauchelnde Immobilienriese China Evergrande (+0,1%) noch vor Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen will.....)

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

MÄRKTE ASIEN/Erholt - Lebenszeichen von China Evergrande

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach teils tagelangen Verlustserien kommt es am Dienstag an den ostasiatischen Börsen und in Australien zu einer Erholungsbewegung. Vorgaben von der Wall Street fallen dabei nicht ins Gewicht, weil dort das Geschäft am Montag wegen eines Feiertags pausierte.

Am kräftigsten geht es in Tokio nach oben, der Nikkei-225 gewinnt 2,1 Prozent auf 26.322 Punkte. Für Rückenwind sorgt eine Umfrage, wonach japanische Unternehmen im laufenden Fiskaljahr 25 Prozent mehr in Ausrüstung, Immobilien und andere physische Vermögenswerte investieren wollen.

Am Hongkonger Aktienmarkt geht es um 1,5 Prozent nach oben, in Sydney um 1,4 Prozent und in Seoul um 0,9 Prozent. Schanghai hinkt mit einem kleineren Plus von 0,2 Prozent etwas hinterher, nachdem sich das Marktbarometer dort zuletzt etwas besser gehalten hatte. Verwiesen wird daneben auf die Null-Covid-Politik Pekings, die immer wieder für Lockdowns sorge, besonders im Wirtschaftsdrehkreuz Schanghai.

Teilnehmer sprechen eher von einer eher technischen Gegenbewegung, zumal die belastenden Faktoren wie allen voran die hohe Inflation, die damit verbundenen Zinserhöhungszyklen und die Gefahr einer Rezession weiter intakt seien. Immerhin sagte US-Notenbanker James Bullard, dass die US-Wirtschaft trotz der eingeleiteten Straffungsmaßnahmen robust bleibe und 2022 weiter wachsen werde, auch wenn die Unsicherheiten groß seien. Zudem hätten die Märkte schon eine Reihe von Zinserhöhungen eingepreist.

In Hongkong ziehen die Immobilienaktien nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag weiter an, nun aber deutlich moderater. Auslöser waren die nicht erhöhten Referenzzinssätze für Bankkredite und günstige Umsatzdaten aus der Branche. Die somit relativ lockere Geldpolitik der chinesischen Notenbank wirke weiter positiv nach, heißt es aus dem Handel, ebenso die Stützungsmaßnahmen Pekings für die Wirtschaft. Zur guten Branchenstimmung trägt daneben bei, dass der strauchelnde Immobilienriese China Evergrande noch vor Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen will und Maßnahmen ergriffen hat, um die Beibehaltung der Börsennotiz seiner seit dem 21. März vom Handel ausgesetzten Aktie zu gewährleisten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.530,40 +1,5% -12,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.322,04 +2,1% -9,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.412,64 +0,9% -19,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.321,24 +0,2% -8,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.466,03 +1,4% -9,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.117,84 +0,7% -0,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.449,26 +0,6% -7,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,0527 +0,1% 1,0512 1,0516 -7,4%

EUR/JPY 142,16 +0,1% 142,02 141,64 +8,6%

EUR/GBP 0,8579 -0,0% 0,8582 0,8597 +2,1%

GBP/USD 1,2271 +0,2% 1,2250 1,2231 -9,3%

USD/JPY 135,05 -0,0% 135,11 134,64 +17,3%

USD/KRW 1.289,76 -0,2% 1.291,77 1.291,22 +8,5%

USD/CNY 6,6868 -0,1% 6,6925 6,6851 +5,2%

USD/CNH 6,6829 -0,1% 6,6896 6,6849 +5,2%

USD/HKD 7,8501 +0,0% 7,8499 7,8499 +0,7%

AUD/USD 0,6973 +0,3% 0,6953 0,6973 -4,0%

NZD/USD 0,6340 +0,1% 0,6332 0,6339 -7,1%

Bitcoin

BTC/USD 20.461,77 +0,3% 20.394,54 19.926,91 -55,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 111,52 109,56 +1,8% 1,96 +53,2%

Brent/ICE 115,26 114,13 +1,0% 1,13 +52,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,83 1.838,80 +0,0% +0,03 +0,5%

Silber (Spot) 21,67 21,61 +0,3% +0,06 -7,0%

Platin (Spot) 939,06 935,50 +0,4% +3,56 -3,2%

Kupfer-Future 4,02 4,01 +0,1% +0,00 -9,6%

===

