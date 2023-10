KORREKTUR: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise fielen weiter um bis zu 2,4 Prozent. Das sorgte zusätzlich für Entspannung bei den Marktzinsen, weil es günstig für die Inflation ist. "Es gibt kein Öl in Israel und im Gazastreifen, und es sieht immer mehr danach aus, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas nicht auf ölproduzierende Länder, insbesondere den Iran oder Saudi-Arabien, übergreifen wird", sagte Bob Yawger von Mizuho.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.877,24 1.874,30 +0,2% +2,94 +2,9%

Silber (Spot) 22,11 22,08 +0,2% +0,03 -7,8%

Platin (Spot) 893,28 890,00 +0,4% +3,28 -16,4%

Kupfer-Future 3,63 3,61 +0,4% +0,01 -4,8%

Gold verteuerte sich um 0,7 Prozent bzw. knapp 14 auf 1.874 Dollar je Feinunze. Die weiter gesunkenen Anleiherenditen machten Gold als Anlagealternative wieder attraktiver, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Asylpolitik

Die Ampel-Koalition hat sich auf einen schnelleren Zugang Asylsuchender zum Arbeitsmarkt geeinigt. Dies helfe einerseits Unternehmen, denen Mitarbeiter fehlten, und bringe Geflüchtete "raus aus den Sozialtransfers rein in die Beschäftigung".

DEUTSCHLAND - Wirtschaftspolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat eine "umfassende Wachstumsagenda" zur Stärkung der deutschen Wirtschaft in Reaktion auf die jüngste Konjunkturprognose ins Spiel gebracht. "Die Zahlen der Herbstprojektion zeigen das Potential für einen Turnaround", erklärte er über den Kurznachrichtendienst "X". Die Aussichten für das Wachstum hellten sich zwar auf, aber es gebe "keinen Anlass für Tatenlosigkeit".

GELDPOLITIK USA

Die Sitzung der US-Notenbank am 19. und 20. September ist von hoher Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung geprägt gewesen. Wie es im Protokoll heißt, entschieden die Notenbanker einen vorsichtigen Ansatz der Geldpolitik von Sitzung zu Sitzung zu fahren. Dabei stufte "eine überwältigende Mehrheit den künftigen Pfad der Wirtschaft weiterhin als hochgradig unsicher" ein.

USA - Politik

Die US-Republikaner wollen den erzkonservativen Abgeordneten Steve Scalise als Nachfolger des abgesetzten Kevin McCarthy zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses machen. Bei einer Abstimmung der Fraktion hinter verschlossenen Türen setzte sich Scalise gegen Jim Jordan durch, wie Abgeordnete nach dem Votum sagten. Allerdings ist unklar, ob der derzeitige Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus - bislang die Nummer 2 der Fraktion - in der gesamten Kammer die notwendige Mehrheit erhalten wird.

GAS-PIPELINE FINNLAND

Die Reparatur der mutmaßlich durch äußere Einwirkung beschädigten Gaspipeline zwischen Estland und Finnland wird nach Angaben des Betreibers mindestens fünf Monate dauern.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche sehr stark um 12,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,6 Millionen Barrel nach plus 3,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,9 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,4 Millionen Barrel.

STABILUS

verstärkt sein Automatisierungsgeschäft mit einem Zukauf in den USA. Der MDAX-Konzern übernimmt nach eigenen Angaben für 680 Millionen US-Dollar in bar den Industrial-Automation-Spezialisten Destaco vom Industrieunternehmen Dover.

ERICSSON

schreibt im dritten Quartal wegen des Cloud-Kommunikationsgeschäft Vonage 32 Milliarden Kronen oder 2,8 Milliarden Euro ab. Ericsson hatte das Geschäft vergangenes Jahr für über 6 Milliarden Dollar gekauft.

MICROSOFT

Die US-Steuerbehörde (IRS) fordert vom Softwarekonzern Microsoft nach Angaben des Unternehmens Steuerschulden in Höhe von 29 Milliarden Dollar. Der geforderte Betrag enthalte laut IRS in den Jahren 2004 bis 2013 nicht bezahlte Steuern sowie Zinsen und Strafgebühren, teilte Microsoft mit. Der US-Softwarekonzern wies die Forderung zudem umgehend zurück.

