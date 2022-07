KORREKTUR: MORNING BRIEFING - USA/Asien

(In dem um 7:42 Uhr gelaufenen Briefing muss in der Rubrik Tagesthema der erste Satz wie folgt richtig lauten: Der Inflationsdruck in Japan steigt: Der Verbraucherpreisindex kletterte im Juni um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (NICHT: Vormonat).

Der Inflationsdruck in Japan steigt: Der Verbraucherpreisindex kletterte im Juni um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit liegt die Inflation den dritten Monat in Folge über der Zielmarke der Bank of Japan von 2 Prozent. Nach am Freitag veröffentlichten Regierungsdaten wuchs die Kerninflation - ohne die volatilen Preise für frische Lebensmittel - im Juni um 2,2 Prozent, während der Index ohne frische Lebensmittel und Energiepreise um 1 Prozent zulegte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 American Express Co, Ergebnis 2Q

13:30 Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

14:00 Twitter Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,7

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 52,2

zuvor: 52,7

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.981,75 -0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.531,25 -0,9%

Nikkei-225 27.920,43 +0,4%

Hang-Seng-Index 20.613,16 +0,2%

Kospi 2.397,00 -0,5%

Shanghai-Composite 3.264,83 -0,2%

S&P/ASX 200 6.796,00 +0,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die positiven Vorgaben der Wall Street, wo die Indizes im späten Handel wegen stark sinkender Marktzinsen noch den Sprung ins Plus schafften, stützen nur leicht. Im Blickpunkt sei vor allem die Berichtssaison gerichtet und welche Auswirkungen die gestiegenen Energiekosten und die Lieferkettenprobleme auf die Unternehmensgewinne hätten, heißt es. Die wieder aufgenommenen russischen Gaslieferungen nach Europa würden zwar mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, doch könne es auch jederzeit wieder zu Unterbrechungen kommen, was die konjunkturellen Aussichten verdüstern würde. Die Bank of Japan (BoJ) hatte am Vortag ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten, die Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr allerdings nach oben genommen. Dies wird durch den Verbraucherpreisindex für Juni bestätigt, der sich um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöhte. Damit steigt der Inflationsdruck in Japan weiter. Wenig bewegt zeigen sich die Indizes in Schanghai und Hongkong. Die Marktstimmung könne kurzfristig davon gestützt werden, dass Regierungsbeamte am Donnerstag "beruhigende" Kommentare abgegeben hätten, heißt es. Demnach seien sie bereit, den Immobilienmarkt stärker zu unterstützen, merkt die Commerzbank an. Die chinesische Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde hatte erklärt, sie werde die Koordination mit den zuständigen Abteilungen verstärken, um die Fertigstellung von Wohnraum sicherzustellen. Keinen positiven Effekt haben in Seoul die beschlossenen Maßnahmen der Regierung. Das südkoreanische Finanzministerium kündigte eine Senkung der Körperschafts- und Einkommenssteuer für das kommende Jahr an, um die Investitionen der Unternehmen anzukurbeln und die Steuerlast für die von der Inflation geplagten Bürger zu senken. Marktteilnehmer weisen darauf hin, dass die Maßnahme noch vom von der Opposition kontrollierten Parlament gebilligt werden muss.

US-NACHBÖRSE

Die Mattel-Aktie stand am Donnerstag im nachbörslichen Handel unter Druck. Zwar hat der Spielzeug-Hersteller im zweiten Quartal wieder einen Quartalsgewinn ausgewiesen, der auch über den Erwartungen der Analysten lag, doch wurde der bestätigte Ausblick mit Vorbehalten versehen. Die Mattel-Aktie verlor nachbörslich 2,4 Prozent. Die Snap-Aktie brach um 26,8 Prozent ein. Das Technologie- und Social-Media-Unternehmen verzeichnete das schwächste vierteljährliche Umsatzwachstum seit dem Börsengang. Der Mutter-Konzern von Snapchat vermeldete für den Zeitraum von April bis Juni einen Umsatz von 1,11 Milliarden Dollar, der die zurückgeschraubten Erwartungen der Wall Street knapp verfehlte. Das Umsatzwachstum von 13 Prozent im zweiten Quartal war sogar niedriger als das, was das Unternehmen zu Beginn der Pandemie verzeichnete.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.036,90 +0,5% 162,06 -11,8%

S&P-500 3.998,95 +1,0% 39,05 -16,1%

Nasdaq-Comp. 12.059,61 +1,4% 161,96 -22,9%

Nasdaq-100 12.619,41 +1,4% 179,73 -22,7%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 884 Mio 931 Mio

Gewinner 1.984 2.196

Verlierer 1.217 1.058

Unverändert 174 158

Freundlich - Schwache Konjunkturdaten einerseits und einige positive Geschäftsberichte andererseits hielten sich zunächst die Waage. Doch deutlich sinkende Marktzinsen sorgten dann doch noch für eine freundliche Tendenz. Händler sprachen mit Blick auf die Konjunkturdaten von klaren Rezessionssignalen. Doch zerstreute dies zugleich die Befürchtung eines allzu rigorosen Vorgehens der Fed bei der Inflationsbekämpfung. Tesla legten um 9,8 Prozent zu, nachdem der Elektroautobauer die Erwartungen übertroffen hatte. Philip Morris (+4,2%) übertraf die Gewinn- und Umsatzerwartungen deutlich und hob den Ausblick an. Eine gekappte Jahresprognose drückten den Kurs der SAP-Tochter Qualtrics um 5,2 Prozent. AT&T (-7,6%) senkte seine Cashflow-Prognose. United Airlines verloren 10,2 Prozent und American Airlines 7,4 Prozent, nachdem United vor den Auswirkungen höherer Kraftstoffpreise gewarnt hatte und American Airlines Ergebnisse unter Markterwarten berichtet hatte. Carnival sanken um 11,2 Prozent, nachdem die Gesellschaft die Ausgabe neuer Aktien bekannt gegeben hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,09 -13,8 3,23 236,1

5 Jahre 2,98 -19,0 3,17 171,9

7 Jahre 2,99 -14,9 3,14 154,6

10 Jahre 2,90 -13,0 3,03 139,0

30 Jahre 3,06 -9,8 3,16 116,4

Rezessionssorgen bescherten dem Rentenmarkt regen Zulauf; im Gegenzug fielen die Renditen massiv. Die schwachen Konjunkturdaten und die Verunsicherung wegen der Corona-Infektion von Präsident Biden hätten die Kurse der Staatsanleihen gedrückt, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,0189 -0,4% 1,0228 1,0210 -10,4%

EUR/JPY 140,49 -0,0% 140,51 141,50 +7,3%

EUR/GBP 0,8519 -0,1% 0,8526 0,8538 +1,4%

GBP/USD 1,1962 -0,3% 1,1997 1,1957 -11,6%

USD/JPY 137,88 +0,4% 137,39 138,62 +19,8%

USD/KRW 1.313,36 +0,5% 1.306,66 1.307,29 +10,5%

USD/CNY 6,7644 -0,0% 6,7668 6,7624 +6,4%

USD/CNH 6,7742 +0,1% 6,7688 6,7716 +6,6%

USD/HKD 7,8494 +0,0% 7,8490 7,8491 +0,7%

AUD/USD 0,6901 -0,5% 0,6934 0,6882 -5,0%

NZD/USD 0,6218 -0,5% 0,6252 0,6208 -8,9%

Bitcoin

BTC/USD 23.100,96 -0,5% 23.223,73 22.972,63 -50,0%

YTD zu Vortagsschluss

Der Euro profitierte nur kurz von der EZB-Zinsanhebung um 50 statt der zuvor avisierten 25 Basispunkte und tendierte insgesamt seitwärts. Zum einen war der höhere Zinsschritt von einigen Marktteilnehmern zuletzt auch erwartet worden, daneben seien die Kommentare von EZB-Präsidentin Christine Lagarde als taubenhaft gewertet worden, hieß es. Bremsend auf den Euro wirkte auch die Krise in Italien. Der Dollarindex gab mit gesunkenen Zinserhöhungsfantasien im Gefolge der schwachen Daten 0,3 Prozent ab.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,35 96,35 +1,0% 1,00 +36,0%

Brent/ICE 105,09 103,86 +1,2% 1,23 +40,3%

YTD zu Vortagsschluss

Rezessions- und damit Nachfragesorgen belasteten die Ölpreise, die um rund 3 Prozent nachgaben. Händler sprachen von einer schwachen Benzinnachfrage in den USA - trotz der Urlaubssaison. Zudem erhöhte sich das Angebot, weil wieder mehr libysches Erdöl an den Markt kam. Die Gaspreise in Europa gingen wenig verändert aus dem Tag, nachdem sie zunächst noch deutlicher gefallen waren mit der Wiederaufnahme der russischen Gaslieferung nach Europa, allerdings auf dem bekannten gedrosselten Niveau.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.715,52 1.718,53 -0,2% -3,01 -6,2%

Silber (Spot) 18,79 18,86 -0,4% -0,07 -19,4%

Platin (Spot) 879,00 876,22 +0,3% +2,78 -9,4%

Kupfer-Future 3,34 3,30 +1,1% +0,04 -24,7%

YTD zu Vortagsschluss

Der Goldpreis (+1,3%) erholte sich von seinem Jahrestief im Verlauf dank deutlich gesunkener Marktzinsen. Zudem implizierten die schwachen Konjunkturdaten eine weniger forsche Gangart der Fed bei künftigen Zinsanhebungen.

