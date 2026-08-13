RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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13.08.2026 08:11:38
KORREKTUR/Nach Amprion-Einstieg: RWE erhöht Investitionsziel
(Korrigiert wird die geplante Investitionssumme 2026 bis 2031. Sie beträgt 42 rpt 42 Mrd Euro.)
ESSEN (dpa-AFX) - Infolge des Einstiegs beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion investiert der Energiekonzern RWE in diesem Jahr mehr Geld. Für dieses Jahr sind unter Berücksichtigung der Amprion-Transaktion nun Investitionen von netto 9 bis 11 Milliarden Euro geplant, teilte RWE am Donnerstag bei der Vorlage des Halbjahresberichts in Essen mit. Bislang waren 6 bis 8 Milliarden Euro das Ziel. Der DAX-Konzern hatte im Juni mitgeteilt, sich die Mehrheit an Amprion zu sichern. Bis 2031 wollen die Essener nun 42 Milliarden Euro netto investieren, davon sollen rund 7 Milliarden Euro in den Netzausbau fließen.
Die Ende Juli vorgelegten vorläufigen Zahlen für die ersten sechs Monate des Jahres bestätigte RWE am Donnerstag. Vor rund zwei Wochen hatten die Essener auch die Ergebnisziele für 2026 und 2027 erhöht./lew/stk
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