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16.10.2026 08:12:39

KORREKTUR/Nordex erhöht Ebitda-Jahresprognose nach überraschend gutem Quartal

(Berichtigt wird in der Meldung vom 15. Oktober, 20.49 Uhr, die Veränderung im dritten Absatz, zweiter Satz: "Der operative Gewinn (Ebitda) lag mit 278 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex sieht nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Die Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) 2026 werde nun bei 11,5 bis 12,5 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor war Nordex von 8 bis 11 Prozent ausgegangen. Alle anderen Bestandteile der Prognose bleiben unverändert, so erwartet das Unternehmen weiter einen Jahresumsatz von 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro.

Die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des dritten Quartals und die Anhebung der Prognose beruhten auf höheren Margen im Servicegeschäft und einer starken Performance im Projektgeschäft, hieß es in der Mitteilung weiter. Zudem hätten sich in der bisherigen Prognose für das Projektgeschäft berücksichtigte Risiken nicht im angenommenen Umfang realisiert.

Im dritten Quartal war der Erlös zum Vorjahr um 28 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn (Ebitda) lag mit 278 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Die Ebitda-Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent.

An der Börse kamen die Neuigkeiten am Donnerstagabend gut an. Die Nordex-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./he/la/stw/stk

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