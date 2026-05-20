Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|
20.05.2026 09:09:38
KORREKTUR/Partnerschaft verlängert: Premier League bis 2031 bei Sky
(Im letzten Absatz wurde klargestellt, dass nicht alle Spiele der 1. Bundesliga bei Sky laufen. Im 2. Absatz wurde angefügt, dass Barny Mills seinen Posten am Monatsende wechselt.)
BERLIN (dpa-AFX) - Fans des englischen Fußballs können die Spiele von Florian Wirtz, Nick Woltemade und Kai Havertz auch künftig bei Sky verfolgen. Wie der Pay-TV-Sender mitteilte, wurde die Partnerschaft mit der Premier League bis 2031 verlängert. Der aktuell laufende Vertrag war bis Ende der Saison 2027/28 gültig.
"Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fußballfans in Deutschland besonders attraktiv", sagte Sky-Deutschland-Chef Barny Mills in einer Mitteilung. Mills übernimmt am Monatsende innerhalb von Sky einen neuen Posten, wenn die Übernahme durch die RTL Group (RTL) abgeschlossen ist.
Sky Deutschland überträgt die Premier League seit der Saison 2019/20. Davor hatte der Bezahlsender die Liga schon viele Jahre bis einschließlich 2015/16 gezeigt. In der Zwischenzeit lagen die Rechte beim Streaming-Dienst Dazn. Ein Teil der Spiele der 1. Bundesliga sowie die Zweitliga-Partien laufen ebenfalls bei Sky./jrz/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
14.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
07.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
24.04.26