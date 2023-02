KORREKTUR: Pfeiffer Vacuum verfehlt beim operativen Ergebnis Prognose

(Berichtigt wird in der am 14.2. gesendeten und an diesem Dienstag um 5.15 Uhr wiederholten Meldung der Umsatzwert im Gesamtjahr im ersten Satz des zweiten Absatzes. Dieser betrug 916,7 Millionen rpt Millionen Euro.)

ASSLAR (dpa-AFX) - Der Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum hat im vergangenen Jahr ein geringeres operatives Ergebnis erzielt als erwartet. Das Betriebsergebnis stieg 2022 zwar um gut 28 Prozent auf 119,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag anhand vorläufiger Zahlen in Asslar mitteile. Die operative Ergebnismarge (Ebit) lag mit 13 Prozent jedoch unter den als Ziel avisierten 14 Prozent. Dies sei hauptsächlich auf Bestandsanpassungen und Wartungskosten zum Jahresende, höhere IT-Betriebskosten sowie die Bewertung von Investitionen zur mittelfristigen Erhöhung der Produktionskapazität in Korea zurückzuführen. Die Aktie verlor nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate fast fünf Prozent.

Der Konzernumsatz stieg um 18,8 Prozent auf 916,7 Millionen Euro und erreichte einen Rekordwert. Pfeiffer Vacuum hatte erst im Dezember die Umsatzprognose erneut erhöht und 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ebenfalls auf Rekordniveau lag der Auftragseingang, der um 14,4 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro zulegte. Weitere Einzelheiten will das Unternehmen am 21. März veröffentlichen./nas/he/men