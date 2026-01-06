06.01.2026 17:55:38

KORREKTUR: Polizei durchsucht Sparkasse nach Millionen-Coup

(Es wurde korrigiert, dass es sich um einen Einbruch handelt)

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Nach dem spektakulären Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkasse hat die Polizei das Institut am Dienstag durchsucht. Ziel sei die Sicherstellung von Datenträgern sowie notwendigen Kundendaten. Es gehe dabei nicht um einen Verdacht gegen die Sparkasse oder einzelne Mitarbeiter, stellte ein Polizeisprecher klar. "Wir haben keinen Verdacht gegen irgendwen." Es gehe darum, sich so schnell wie möglich einen objektiven Überblick zu verschaffen.

Zu dem Millionen-Coup ermittelt eine Besondere Aufbauorganisation der Polizei. Die Täter sind weiter auf der Flucht. Bei dem Einbruch waren mehr als 3.000 Kunden-Schließfächer der Sparkassen-Filiale aufgebrochen worden. Der Schaden wird noch ermittelt. Er soll nach ersten Schätzungen der Polizei im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen, könnte aber sogar noch deutlich höher sein./rs/DP/nas

