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15.09.2026 13:53:39

KORREKTUR/ROUNDUP: Ätna-Aschewolke behindert weiter Flüge über Sizilien

(In einer früheren Version des Artikels hieß es in der Überschrift, es gebe keinen Flugverkehr über Sizilien. Allerdings sind nicht alle Flughäfen der Insel betroffen. Daher heißt es nun "Ätna-Aschewolke behindert weiter Flüge über Sizilien".)

CATANIA (dpa-AFX) - Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien bleibt der Flughafen von Catania wegen einer neuen Aschewolke des Vulkans Ätna noch länger gesperrt. Alle Starts und Landungen in der Nähe der 300.000-Einwohner-Stadt wurden von den Behörden bis 22:00 Uhr abgesagt. Seit Montag fielen bereits mehrere Dutzend Flüge aus, darunter viele internationale Verbindungen. Zunächst waren Ausfälle nur bis 14:30 Uhr angekündigt worden.

Europas aktivster Vulkan stößt seit Sonntag wieder Asche aus. Die Aschewolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) vier Kilometer in den Himmel.

Für den Flugverkehr gilt aktuell wie bereits im vergangenen Monat Warnstufe rot, die höchste von vier Stufen. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoß von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gang ist. Wie lange das anhalten wird, weiß noch niemand. Der Flughafen von Catania wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.

Ätna bricht immer wieder aus

Im August hatte es mehr als eine Woche gedauert, bis der Alarm wieder aufgehoben werden konnte. Damals fielen mitten in der Hauptreisezeit Hunderte Flüge aus. Betroffen waren mehr als 100.000 Urlauber, auch viele aus Deutschland.

Die Aschewolke wurde damals auch übers Mittelmeer getrieben, bis zur Insel Malta und sogar bis nach Libyen. Der mehr als 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus. Er wird ständig überwacht./cs/DP/jha

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