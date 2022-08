KORREKTUR: Scholz spricht mit Trudeau über Wirtschaft und Ukraine

(Im ersten Satz des letzten Absatzes muss es richtig heißen: Kanada ist mit einer Fläche von fast zehn rpt zehn Millionen Quadratkilometern...)

MONTREAL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am Montag in Montreal mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau unter anderem über eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen und Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine. Außerdem wird es bei dem Treffen um den Umgang mit China gehen. Scholz ist gemeinsam mit Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck drei Tage lang in Kanada unterwegs.

Während des Besuchs soll ein Abkommen über eine engere Zusammenarbeit bei Produktion und Transport von Wasserstoff unterzeichnet werden. Es geht aber auch um die Lieferung von Flüssiggas (LNG) nach Deutschland und die Förderung von in Kanada vorhandenen Mineralien wie Nickel, Kobalt, Lithium und Grafit, die für die Herstellung von Batterien wichtig sind.

Kanada ist mit einer Fläche von fast zehn Millionen Quadratkilometern nach Russland das zweitgrößte Land der Welt, mit etwa 37 Millionen Einwohnern aber vergleichsweise dünn besiedelt. Das Land ist Partner Deutschlands in der G7 wirtschaftsstarker Demokratien und in der Nato./mfi/DP/mis