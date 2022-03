KORREKTUR: Selenskyj dankt USA für Öl-Importverbot aus Russland

(Korrigiert wurde im 3. Satz des 1. Absatzes die Formulierung: "Jeder Cent, der an Russland gezahlt wird", nicht: "Jeden Cent, den Russland bezahlt")

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den USA für das Importverbot für Öl aus Russland gedankt. "Ich bin Präsident (Joe) Biden persönlich für diese Entscheidung dankbar. Jeder Cent, der an Russland gezahlt wird, verwandelt sich in Kugeln und Geschosse, die in andere souveräne Staaten fliegen", sagte er in einer am Dienstagabend veröffentlichten Videobotschaft.

Er danke auch dem britischen Premier Boris Johnson, dass Großbritannien ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr einführen will. "Die Welt glaubt nicht an die Zukunft Russlands."

Selenskyj hob den Mut von Russen hervor, die für die Ukraine auf die Straße gehen. "Sie kämpfen jeden Tag für uns und für sich selbst." Die russische Bürgerrechtsorganisation Owd-Info zählte seit Beginn des Krieges am 24. Februar bereits mehr als 13 400 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen in Russland.

"Der Krieg muss enden", sagte Selenskyj. "Wir müssen uns an den Verhandlungstisch setzen." In 13 Tagen Krieg seien auch mehr als 50 ukrainische Kinder getötet worden. "Ich werde das nie verzeihen."/wo/DP/ngu