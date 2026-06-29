KORREKTUR: Spaniens HVPI-Inflation unverändert (NICHT: sinkt wie erwartet leicht)

(In der um 9.11 Uhr gesendeten Meldung muss die Überschrift richtig lauten:

Spaniens HVPI-Inflation unverändert (NICHT: sinkt wie erwartet leicht). Der erste Satz muss richtig lauten: Der Inflationsdruck in Spanien hat im Juni entgegen den Erwartungen nicht (NICHT: wie erwartet leicht) abgenommen. Der zweite Satz muss richtig lauten: Wie die Statistikbehörde INE mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,6 (NICHT: 3,4) (Mai: 3,6) Prozent. Der dritte Satz muss richtig lauten: Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 3,4 Prozent prognostiziert. (NICHT: Das entsprach der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte). Es folgt eine korrigierte Fassung der Meldung.)

Spaniens HVPI-Inflation unverändert

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Spanien hat im Juni entgegen den Erwartungen nicht abgenommen. Wie die Statistikbehörde INE mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,6 (Mai: 3,6) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 3,4 Prozent prognostiziert. Für Deutschland, Frankreich und Italien (Veröffentlichungen alle am Dienstag) werden Inflationsrückgänge erwartet. Für den Euroraum (Veröffentlichung Mittwoch) wird ein Rückgang der Teuerung auf 3,0 (3,2) Prozent prognostiziert.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 03:26 ET (07:26 GMT)