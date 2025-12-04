04.12.2025 10:22:42

KORREKTUR: TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember

(In der um 6.04 Uhr gesendeten Tagesvorschau muss der Eba-Termin um 18:00 Uhr richtig heißen:

*** 18:00 Bankenregulierer Eba, Veröffentlichung der Transparenzübung (NICHT: Stresstestergebnisse)

Es folgt eine korrigierte Version.)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember

===

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu finanziellem Verhalten

privater Haushalte

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November

*** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels

bei EZB/IWF-Konferenz zu Fiskalpolitik

(16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 216.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober

15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm

*** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers

Association Leadership Luncheon

*** 18:00 FR/Bankenregulierer Eba, Veröffentlichung der Transparenzübung

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

*** - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 04:23 ET (09:23 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen