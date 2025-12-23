23.12.2025 18:25:38

KORREKTUR: TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Dezember 2025

(Schwebende Hausverkäufe entfernt, Erstanträge Arbeitslosenhilfe ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25

07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25

08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg

USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi/he

