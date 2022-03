KORREKTUR: Ukraine-Flüchtlinge in ersten Bundesländern erhalten Kassenkarte

(Im 3. Satz wurde korrigiert, dass Regelungen zu Gesundheitskarten für Ukraine-Flüchtlinge vorerst nicht für alle, sondern nur in neun Bundesländern bestehen. Die Überschrift wurde entsprechend angepasst. Das Ministerium hat die Angaben präzisiert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Flüchtlinge aus der Ukraine können nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums eine Krankenversicherungskarte bekommen sowie Zugang zu Corona-Tests und -Impfungen. Sie hätten Anspruch auf Krankenbehandlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. Aktuell gebe es in 9 der 16 Länder Vereinbarungen mit den Krankenkassen, dass für jeden angemeldeten Leistungsberechtigten auch eine elektronische Gesundheitskarte mit besonderer Statuskennzeichnung ausgegeben wird. Die Länder übernähmen dann die Kosten der Behandlungen. "Es gibt darüber hinaus einen Anspruch auf Tests. Da reicht das Dokument zur Identität, und es gibt auch einen Anspruch auf Impfung", fügte der Sprecher hinzu./jr/DP/jha