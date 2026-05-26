26.05.2026 11:07:38

KORREKTUR/Ukraine: Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen

(Im 1. Satz wurde berichtigt, dass die Angriffe im Südosten erfolgten. Es wurde zudem im 2. Satz präzisiert, dass Serhij Lyssak Militärgouverneur ist.)

KRAMATORSK/ODESSA (dpa-AFX) - Bei schweren russischen Angriffen aus der Luft ist ukrainischen Behördenangaben nach im Südosten des Landes mindestens ein Mensch getötet worden, 15 weitere wurden verletzt. In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss zerstört worden, teilte Militärgouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Von den vier Verletzten sei einer seinen Wunden erlegen, schrieb er später.

In der Stadt Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden derweil durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben am Abend zwölf Personen verletzt. "Unter den Verletzten ist ein achtjähriger Junge", schrieb der ukrainische Gouverneur der Region Wadym Filaschkin auf Telegram. Laut den örtlichen Behörden war es bereits der dritte schwere Angriff auf die Stadt im Tagesverlauf./bal/DP/jha

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