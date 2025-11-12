KORREKTUR: Ukrainischer Justizminister nach Durchsuchungen suspendiert

(In der Überschrift muss es "suspendiert" heißen.)

KIEW (dpa-AFX) - Nach Durchsuchungen wegen Korruptionsermittlungen ist der ukrainische Justizminister Herman Haluschtschenko von seinen Aufgaben entbunden worden. Das habe die Regierung in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, teilte Regierungschefin Julia Swyrydenko bei Telegram mit./ksr/DP/mis