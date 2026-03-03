03.03.2026 18:41:41

KORREKTUR: UPDATE/TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. März

In dem um 12.00 Uhr gesendeten Update der Tagesvorschau für Dienstag, 3. März, wurde irrtümlich die erst am 4. März anstehende Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes aufgeführt.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. März

===

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 08:30 DE/Beiersdorf AG, Analysten- und Pressekonferenz

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, vorläufiges

Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz (10:30 BI-PK)

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,0% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen

von 5 Mrd EUR

*** 14:10 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Metro Denver Executive Club

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher Rede bei Frauentagsveranstaltung

22:30 US/Präsident Trump empfängt Kanzler Merz im Weißen Haus

- DE/Bund begibt grüne Anleihe im syndizierten Verfahren mit

Laufzeit Mai 2041 im Laufe des Tages

- GB/Frühjahrserklärung von Schatzkanzlerin Reeves

- GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/sha/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 12:42 ET (17:42 GMT)

