KORREKTUR: US-Arbeitsmarkt überrascht mit starkem Jobaufbau im Oktober

(In der um 14.39 Uhr gesendeten Meldung wurde im dritten Absatz eine falsche Arbeitslosenquote genannt. Sie verharrte nicht bei 4,2 Prozent, sondern sank auf 4,1 Prozent. Der Satz lautet also richtig: "Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im Oktober auf 4,1 Prozent, während Ökonomen eine stabile Quote von 4,2 Prozent erwartet hatten."

Es folgt eine korrigierte Fassung.)

US-Arbeitsmarkt überrascht mit starkem Jobaufbau im Oktober

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das US-Jobwachstum hat im Oktober die Erwartungen weit übertroffen. Zudem wurden die Werte für die beiden Vormonate deutlich nach oben revidiert. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden im Oktober in der Privatwirtschaft und beim Staat 165.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 59.000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 84.000 Jobs nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für September nun ein Stellenplus von 60.000 (vorläufig: 29.000) und für August von 186.000 (vorläufig: 133.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im Oktober auf 4,1 Prozent, während Ökonomen eine stabile Quote von 4,2 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - stieg von 61,8 auf 61,9 Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 38,00 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,1 (3,0) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,9 Prozent erwartet.

Für die Federal Reserve signalisieren die Daten einen bemerkenswert robusten Arbeitsmarkt, der weder einbricht noch überhitzt. Wie Fed-Chef Kevin Warsh unterstrich, reicht der Beschäftigungszuwachs aus, um mit dem Arbeitskräfteangebot Schritt zu halten und die Arbeitslosigkeit stabil zu halten.

Der stabile Arbeitsmarkt lässt den Währungshütern freie Hand, den Fokus voll auf die Inflationsbekämpfung zu richten. Weil der anhaltende Preisdruck vor allem durch hohe Energie- und Importkosten getrieben wird, stützen die soliden Arbeitsmarktdaten die Argumente jener Notenbanker, die eine weitere Zinserhöhung im Dezember befürworten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 08:51 ET (13:51 GMT)