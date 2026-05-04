04.05.2026 14:13:38

KORREKTUR: US-Militär dementiert iranischen Raketentreffer auf Schiff

(Es wurde präzisiert, dass die USA dementieren, dass ein US-Kriegsschiff von Raketen getroffen wurde)

BERLIN/TAMPA (dpa-AFX) - Die USA dementieren, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom teilte auf X mit, Berichte iranischer Medien, dass ein Schiff von zwei Raketen getroffen worden sei, seien falsch. Kein Schiff der US-Marine sei getroffen worden.

Zuvor hatte die den iranischen Revolutionsgarden nahe stehende Nachrichtenagentur Fars berichtet, dass zwei Raketen ein US-Marineschnellboot in der Straße von Hormus getroffen hätten. Das Boot habe versucht, ohne Genehmigung die Meerenge zu passieren, so die Darstellung.

Iranische Medien berichteten auch, dass US-Militärschiffe daran gehindert wurden, durch die Straße von Hormus zu fahren. Zu diesem angeblichen Vorfall äußerten sich die US-Streitkräfte zunächst nicht.

Nach Verkündung des Starts einer neuen US-Initiative, die die wichtige Meerenge für die Schifffahrt freimachen soll, hatte der Iran mehrere Warnungen ausgesprochen. Schiffe, die ohne Absprache mit dem Iran die Straße von Hormus befahren, könnten angegriffen werden, sagte der Kommandeur der zentralen Militärführung, Ali Abdollahi Aliabadi, laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim./mar/DP/nas

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