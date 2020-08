KORREKTUR: Windparkbetreiber: Auch geplante Offshore-Klausel ist verfassungswidrig (NICHT: verfassungsmäßig)

(Die Überschrift der um 12.07 Uhr gesendeten Meldung muss korrekt heißen: "Windparkbetreiber: Auch geplante Offshore-Klausel ist verfassungswidrig (NICHT: verfassungsmäßig)". Es folgt die korrigierte Fassung.)

Windparkbetreiber: Auch geplante Offshore-Klausel ist verfassungswidrig

BERLIN (Dow Jones)--Die Windparkbetreiber haben anlässlich des Karlsruher Urteils vor einer weiteren geplanten Rechtsänderung bei den Offshore-Auktionen gewarnt. "Nicht nur mit Blick auf die Vergangenheit ist das Urteil wegweisend, sondern auch mit Blick auf das aktuell vorliegende Gesetzgebungsverfahren zum Windenergie-auf-See-Gesetz", erklärte der Geschäftsführer des Bundesverbands der Windparkbetreiber Offshore (BWO), Stefan Thimm. Denn die für den Herbst vorgesehene Novelle stelle "einen gravierenden Bruch" mit den Ausschreibungsgrundsätzen dar.

Die Kritik richtet sich gegen die von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geplante Einführung einer zweiten Gebotskomponente im Windenergie-auf-See-Gesetz. Damit würden für Ausschreibungen ab 2021 erstmals negative Gebote möglich. 2017 hatte der Gesetzgeber das noch ausdrücklich ausgeschlossen. "Zwei unabhängig voneinander beauftragte Rechtsgutachten kommen daher zu dem Ergebnis, dass die Verfassungsmäßigkeit der zweiten Gebotskomponente zweifelhaft ist", erklärte Thimm. Kritisch sei das von der Bundesregierung verfolgte Modell insbesondere für mittelständische und kommunale Akteure. Diese würden vom Markt verdrängt, da nur Bieter mit der höchsten Risikoaffinität den Zuschlag erhielten.

Windparkbetreiber fordern Differenzverträge

Der Verband schlägt ein Alternativmodell auf Basis von Differenzverträgen vor, wie sie auch in Dänemark, Italien, Frankreich, Großbritannien oder Polen genutzt oder geplant werden. Dabei erhalten die Betreiber bei niedrigen Strompreisen wie bei der EEG-Umlage ihre garantierten Zahlungen, die Mehreinnahmen bei hohen Strompreisen fließen jedoch an den Verbraucher zurück. Dadurch könnten die Stromkosten um bis zu 30 Prozent gesenkt werden, argumentiert der BWO. Nicht nur Mittelständler, auch der im DAX gelistete Energieversorger RWE - inzwischen der weltweit zweitgrößte Offshore-Konzern nach der dänischen Örsted - unterstützt solche Differenzverträge.

Laut dem BWO haben einige Investoren bereits angekündigt, bei der Einführung einer zweiten Gebotskomponente in andere Märkte auszuweichen, in denen ein besseres Investitionsklima vorherrsche. "Deutschland sollte hier nicht ins Hintertreffen geraten, da die CO2-Minderungsziele ohne die entsprechende Realisierung von Erneuerbaren-Anlagen nicht eingehalten werden können", so BWO-Geschäftsführer Thimm.

Karlsruhe: Windenergie-auf-See-Gesetz teilweise rechtswidrig

In dem Urteil hatte das Bundesverfassungsgericht dem Bremer Projektierer wpd am Donnerstag einen finanziellen Ausgleich zugesprochen. Denn durch das Inkrafttreten des Windenergie-auf-See-Gesetzes 2017 waren dessen Nordsee-Planungen staatlicherseits gestoppt worden, obwohl der Windpark bereits 2013 genehmigt worden war. Der BWO erklärte, mit dem Urteil sei das Vertrauen der Wirtschaft in das deutsche Rechtssystem zwar in Teilen bestätigt worden. "Trotzdem ist es aus unserer Sicht - besonders hinsichtlich der ambitionierten Klimaziele - absolut unverständlich, weshalb ein bereits genehmigtes Projekt nicht auch gebaut werden soll", so Thimm.

