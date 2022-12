KORRIGIERTE NEUFASSUNG/EZB teilt bei 14-tägigem Dollar-Tender 412,2 Millionen Euro zu

(In der um 11.57 Uhr gesendeten Meldung muss es im ersten Satz richtig heißen: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 14 (nicht: sieben) Tagen 412,2 Millionen US-Dollar an sechs Banken zugeteilt. Der gleiche Fehler trat in der Überschrift auf. Es folgt eine korrigierte Fassung.)

EZB teilt bei 14-tägigem Dollar-Tender 412,2 Millionen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 14 Tagen 412,2 Millionen US-Dollar an sechs Banken zugeteilt. Beim vorherigen 7-tägigen Geschäft hatten fünf Banken eine Summe von 209 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,59 (zuvor: 4,59) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

December 21, 2022