Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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25.09.2026 13:44:00
Korrodierende Schraube am Lenkgetriebe: Rückruf für VW, Audi und Seat
Eine korrosionsanfällige Schraube am Lenkgetriebe kann brechen. Volkswagen und Audi rufen in Deutschland rund 954.000 Fahrzeuge in die Werkstätten.
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