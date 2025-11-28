28.11.2025 08:38:38

Korruptionsbehörden: Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef

KIEW (dpa-AFX) - Die Anti-Korruptionsbehörden der Ukraine haben am Morgen über eine Durchsuchung bei dem Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, informiert. Die Maßnahmen gegen den Kanzleichef von Präsident Wolodymyr Selenskyj seien Teil laufender Ermittlungen, teilten die Behörden in Kiew mit./mau/DP/mis

ATX und DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden vor dem Wochenende kaum bewegt erwartet. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
