Koryx Copper: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Koryx Copper hat am 23.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,240 CAD. Im Vorjahr waren -0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at