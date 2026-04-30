Koryx Copper gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Koryx Copper hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at