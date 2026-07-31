Koryx Copper: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Koryx Copper äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at