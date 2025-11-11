|
11.11.2025 06:31:28
KOSAIDO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KOSAIDO hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,42 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,43 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,76 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,31 Milliarden JPY.
