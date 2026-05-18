KOSAIDO legte Quartalsergebnis vor

KOSAIDO hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,86 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,39 Milliarden JPY.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 34,26 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 31,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,41 Prozent auf 36,23 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 38,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at