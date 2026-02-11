KOSAIDO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KOSAIDO lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KOSAIDO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,38 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at