Kosaikogei hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kosaikogei hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 991,4 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 929,6 Millionen JPY in den Büchern standen.

