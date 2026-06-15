Kosaikogei hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kosaikogei hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 168,23 JPY, nach 25,47 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 55,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at