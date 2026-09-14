Kosaikogei präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kosaikogei äußerte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Kosaikogei hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,91 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,46 Milliarden JPY – ein Plus von 40,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kosaikogei 1,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at