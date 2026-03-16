Kosaikogei: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kosaikogei hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,50 Prozent auf 1,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 925,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 73,75 JPY. Im Vorjahr waren 59,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,24 Milliarden JPY – ein Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kosaikogei 3,93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at