13.02.2026 06:31:29
KOSE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KOSE hat am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 100,34 JPY gegenüber -33,330 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,72 Prozent auf 89,68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 264,84 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 131,62 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 330,19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 322,76 Milliarden JPY umgesetzt.
