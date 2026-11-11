KOSE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KOSE äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 22,98 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOSE noch ein Gewinn pro Aktie von 40,14 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat KOSE 84,51 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at