KOSE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KOSE veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte KOSE -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 542,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 533,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at