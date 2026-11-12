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12.11.2026 06:31:28
KOSE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
KOSE hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.
KOSE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 530,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 542,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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