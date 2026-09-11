KOSE RE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KOSE RE äußerte sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -2,20 JPY. Ein Jahr zuvor waren 11,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 46,48 Prozent auf 1,05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KOSE RE 1,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at