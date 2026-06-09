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09.06.2026 06:31:30
KOSE RE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KOSE RE hat am 08.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -9,850 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,76 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 966,0 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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