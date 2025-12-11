KOSE RE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KOSE RE hat am 08.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,010 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 927,4 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 940,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at